Dottoressa va in pensione Ma c’è subito il sostituto

Va in pensione la dottoressa Maria Giuseppa Recchione, nessun disagio per i pazienti che saranno a partire dall’1 settembre automaticamente assegnati al nuovo medico. Alla dottoressa Recchione subentrerà il dottor Rhonnie Audit, che manterrà lo stesso numero telefonico e la segreteria. Resta invariata anche la mail per contattare il medico, cambia invece la sede dell’ambulatorio che sarà spostata a Cerchiate, in piazza Roma, (studio ex Piarulli). Per tutti i cittadini rimasti senza medico di base prosegue il servizio dell’ambulatorio temporaneo di Passirana dell’Asst Rhodense nei locali dell’ex guardia medica all’ospedale di Passirana in via Settembrini 1. I pazienti potranno rivolgersi ai medici dell’ambulatorio anche senza prenotazione per visite e richieste di impegnative per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici. Questi gli orari dei prossimi giorni: i medici saranno sempre presenti dalle 8 alle 20, con orario continuato nelle giornate del 22, 28 e 31 agosto (solo il 31 l’ambulatorio terminerà il servizio alle 18.30). Nelle altre date bisognerà invece tenere conto della pausa pranzo. Mon.Gue.