Dorme nella Mercedes. Driver multato dai vigili: "Senza fogli di servizio"

Gli agenti della polizia locale hanno notato il Vito Mercedes con lo scudetto da ncc e hanno deciso di controllarlo per verificare che avesse tutti i documenti in regola. Quando si sono avvicinati al van, non hanno trovato il conducente al posto di guida, ma sdraiato a dormire sui sedili posteriori del veicolo da nove posti. L’episodio è andato in scena qualche giorno fa in via Marina, a due passi dai Giardini Montanelli, e potrebbe quasi far sorridere.

Se non fosse che i successivi accertamenti dei ghisa si sono conclusi con un verbale da 173 euro per il driver, che ha già deciso di impugnarlo per ottenerne l’annullamento. Sì, perché, dopo aver svegliato l’autista, che stava sostituendo il titolare dell’autorizzazione rilasciata da un Comune della provincia di Lecco, i vigili gli hanno chiesto di mostrare i fogli di servizio che attestassero le corse programmate per la giornata. A quel punto, il conducente ha esibito una prenotazione con l’app Uber per un cliente da caricare nelle ore successive in piazza Santa Francesca Romana, vicino corso Buenos Aires, mostrandone il contenuto sul suo smartphone.

Gli agenti hanno visionato gli screenshot di quattro fogli di servizio, prendendo atto che "nessuno di essi – come si legge nelle contestazioni messe nero su bianco nella contravvenzione – era compiutamente compilato in quanto privo dei dati essenziali". Da lì è scattata la multa per violazione degli articoli 3 e 11 della legge 21 del 1992 sul trasporto pubblico non di linea. Il primo, al netto dei continui aggiornamenti e del dibattito ormai pluriennale sull’evoluzione legata all’avvento delle applicazioni digitali, stabilisce che "il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza (presso la sede o la rimessa) apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici)". Il secondo aggiunge che "nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno".

Conclusione inevitabile: 173 euro da pagare entro sessanta giorni. Con due sanzioni accessorie non di poco conto: sospensione della carta di circolazione da un minimo di due mesi a un massimo di otto e conseguente fermo del veicolo.

