Doppio aperitivo sopra il cavalcavia Bussa

Doppio aperitivo sul Cavalcavia Bussa domani e il prossimo 30 maggio. Due serata a ingresso libero per i cittadini e con orario dalle 18 all’1 del giorno successivo, durante le quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande. È proprio per quest’ultimo particolare che il Comune ha emanato un’ordinanza contro il consumo di bevande in vetro o lattine. Sì, perché la determina comunale spiega che "l’affluenza di un gran numero di persone comporta l’insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito" e che "occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone". Il rischio segnalato? "Il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l’incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare un senso di non curanza dell’ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi". M.Min.