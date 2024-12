Doppie interviste in parrocchia. Trentasei “artigiani di pace“ scrivono insieme il Manifesto

L’appello dell’arcivescovo per l’anno giubilare raccolto, per la Chiesa di Gorgonzola un mese di gennaio senza attività (salvo messe e funerali). Al loro posto, però, un collegamento serale di un’ora, tutti i giorni, dalle 20.30 alle 21.30, con il sito della parrocchia. Dove andranno in scena due interviste a sera e parole di pace: "In questi tempi difficili, l’unica cosa che davvero ci serve". È un’iniziativa curiosa e “tecnologica“ quella che parte il 7 gennaio alla comunità pastorale della Madonna dell’Aiuto gorgonzolese. A presentarla il parroco don Paolo Zago e Angelo Stucchi, ex sindaco e attivo collaboratore della parrocchia.

Saranno 36 i gorgonzolesi che, due alla volta e per tre settimane, andranno “in onda“ durante il collegamento con il sito. Tutte “coppie“ nella vita quotidiana in qualche modo contrapposte o comunque su parti opposte di una barricata, politica, generazionale, lavorativa: imprenditore e sindacalista; sindaca e membro della minoranza; nonno e nipote; medico e paziente. E così via. "Le interviste partiranno tutte con una domanda – così don Paolo – sempre diversa su come, nella vita di ogni giorno, sia possibile contribuire, anche nel piccolo, all’edificazione della pace". Al termine delle interviste ciascuno dovrà inserire una frase, sera dopo sera, in quello che diverrà, a fine percorso, il “Manifesto degli artigiani di pace“. "L’invito è a tutti i parrocchiani: collegatevi". Impresa fattibile: il sito della comunità pastorale (www.chiesadigorgonzola.it) conta da ultimi check oltre 1.500 visualizzazioni ogni mese.

Torniamo all’antefatto. "L’arcivescovo Delpini – così don Zago – nella sua proposta pastorale per l’anno che inizia ha sollecitato le comunità cristiane a sospendere le attività ordinarie, a vivere un tempo più tranquillo. Noi abbiamo raccolto l’invito. Ma pensato anche a un’iniziativa diversa, che ci riunisca per un’ora al giorno, all’insegna della pace: un allenamento all’incontro, all’armonia della differenza. Perché in fondo la pace parte da qui". Le frasi del “Manifesto“ saranno pubblicate sul sito parrocchiale i primi di febbraio e consegnate poi ufficialmente anche al sindaco e al consiglio comunale. "Le guerre sono qui, così come la diffidenza verso l’altro, la paura del diverso. Preferiamo essere costruttori di pace".