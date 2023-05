Dopo l’incendio resta chiusa via Agnese Pasta

L’ordinanza della polizia locale scade il 30 maggio, ma è già scritta la proroga: e via Agnese Pasta, la via teatro poche settimane fa di un terribile incendio scoppiato in un appartamento, resta chiusa. Non potrà essere diverso sino a quando i proprietari dello stabile interessato dalle fiamme non avranno ottemperato alla messa in sicurezza. Non mancano i malumori. In Comune l’andirivieni di privati e titolari di esercizi commerciali che protestano per la prolungata chiusura, e segnalano problematiche e disagi. "Proteste comprensibili e condivisibili - così il comandante della polizia locale Antonino Marsala - ma non abbiamo margini. La sicurezza, in queste situazioni, è una priorità assoluta. E la necessità della messa in sicurezza preliminare a un ripristino dell’accessibilità è chiarita dalla perizia svolta dai vigili del fuoco".M.A.