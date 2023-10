Dopo le proteste arrivano i presìdi serali

Dopo le proteste dei cittadini arrivano i controlli serali della polizia locale, carabinieri e polizia di Stato in piazza Libertà, via Meda, via Garibaldi e in piazza Costellazione a Rho. Le forze dell’ordine hanno organizzato controlli speciali nella piazza della stazione ferroviaria dove erano stati segnalati problemi di degrado e sicurezza, ma anche episodi di spaccio. Altra area a rischio monitorata dalla forze dell’ordine è stata piazza Costellazione vicino alla stazione del Passante ferroviario e del capolinea di metropolitana. In due serate gli agenti hanno controllato una ventina di persone sospette, sette con precedenti. I carabinieri hanno organizzato controlli con la polizia di Stato lungo le vie Garibaldi e Meda.Ro.Ramp.