Dopo la sospensione per il Covid torna la sosta a pagamento

Primo quarto d’ora gratuito nel nuovo piano della sosta a pagamento, che partirà lunedì dopo due anni di sospensione. È in fase di ultimazione l’installazione dei nuovi 20 parcometri di ultima generazione, con pannello fotovoltaico e abilitati a diverse tipologie di pagamento: contanti, carte di credito-debito e prossimamente anche mobile per pagare direttamente tramite cellulare. La tariffa rimane invariata a 1 euro all’ora, frazionata a 50 centesimi per la mezz’ora. La novità riguarda la sosta gratuita per i primi 15 minuti. Sarà quindi presente una doppia opzione: il ticket dedicato per una sosta di un quarto d’ora e il ticket per la sosta più lunga con i 15 minuti gratis già compresi. I parcometri saranno attivi tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 18.30, tranne il mese di agosto. Largo Don Giussani, che serve il municipio e il palazzetto dello sport restano a pagamento i precedenti 72 stalli, mentre i nuovi 42 saranno a disco orario. "Questo intervento era atteso e necessario. Per i cittadini e gli operatori commerciali e professionali più posti per la sosta, soprattutto in centro città, e la modifica della viabilità con l’accesso da via Frova-vicolo del Gallo - sottolinea il vicesindaco Giuseppe Berlino -. I nuovi parcometri e il disco orario favoriranno una maggiore rotazione delle auto". Rimangono liberi gli spazi contrassegnati di via Meani e via Musu. La sosta a pagamento era stata sospesa durante l’emergenza Covid, poi stoppata per i lavori di sistemazione di alcune aree sosta e per la gara d’appalto per il servizio. L’aggiudicazione è avvenuta a inizio anno con contratto biennale alla ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale srl di Corciano. "Dopo la riorganizzazione delle aree di sosta siamo pronti ad attivare i nuovi parcometri - commenta il sindaco Giacomo Ghilardi -. Garantiremo dei posteggi gratuiti e altri a disco orario per andare incontro alle esigenze dell’utenza". La.La.