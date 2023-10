Dopo degrado e problemi di igiene: "Demoliamo il palazzo di via Marconi"

Anni fa era il Palasùn di via Bergomi. Ora, a pochi metri di distanza, a dare problemi al quartiere è lo stabile privato di via Marconi 248254, oggetto più volte di occupazioni e di ordinanze da parte del Comune per ripristinare uno stato di igiene e di sicurezza urbana. Diversi gli sgomberi delle forze dell’ordine e le intimazioni dell’Amministrazione.

"Si tratta dell’immobile più critico di quella zona – ammette l’assessore alla Sicurezza Luca Nisco -. È formato da tre grossi corpi costruiti che attualmente versano in una situazione di degrado perché la proprietà non ha ancora avviato una sistemazione definitiva". Una storia che parte da lontano. Già all’inizio dell’anno sono stati effettuati degli interventi da parte dei carabinieri con la polizia locale per sgombrare il più possibile gli irregolari. Quest’estate una nuova operazione, dopo l’ordinanza sindacale dell’8 giugno che ha visto ancora lo sgombero di tutte le persone e il ripristino di uno stato di sicurezza e di igiene idoneo. "C’è stata un’intimazione alla proprietà da parte del Comune – continua Nisco -. Parallelamente c’è in ballo un permesso a costruire del privato, che ha sovrapposto le due procedure che, invece, sono diverse. A noi questa manovra non è piaciuta e ancora il 28 settembre e a inizio mese con la polizia di Stato e la polizia locale abbiamo effettuato due sopralluoghi". Una visita per evidenziare "una situazione di degrado ormai insostenibile con un problema di igiene pubblica per i vicini di questo stabile". Il 6 ottobre la proprietà ha iniziato le prime misure, ripristinando la recinzione in parte divelta e avviando la pulizia interna di tutti i locali e di tutta la striscia di terreno davanti alla strada. "Il privato sta anche valutando di depositare una denuncia di querela in Procura contro ignoti per occupazione che renderebbe più agile anche una procedura di sgombero ulteriore e massiccia. Ancora di recente gli agenti del commissariato hanno allontanato 10 persone dagli edifici. Al posto dello stabile del degrado per dicembre 2025 dovrà sorgere un nuovo complesso residenziale, progettato dallo studio del noto architetto sestese Marco Magni: 34 gli appartamenti di due palazzine, che online sono già in vendita da 238mila a 500mila euro. "Entro un mese dovrebbe essere avviato il cantiere per la demolizione e la costruzione di questa nuova area che sarebbe la soluzione a tutti i problemi", conclude Nisco.