Donnarumma e la “vendetta” dei tifosi rossoneri: banconote con il volto di Gigio a San Siro

Milan in estasi per il risultato di ieri a San Siro con il Psg, Donnarumma all’inferno per la contestazione dei tifosi rossoneri che non gli hanno perdonato l’addio a parametro zero al termine di una lunga ed estenuante trattativa sul rinnovo. E così Donnarumma è diventato Dollarumma nella contestazione della Curva Sud che ha lanciato migliaia di banconote con il volto di Gigio ad inizio partita e al 10' del primo tempo. Senza contare i fischi e cori che ne hanno accompagnato ogni giocata.

La faccia dell'ex portiere rossonero appare sulle finte banconote americane, il cui valore, 71, indica nella smorfia napoletana, l'uomo che non merita rispetto perché "senza onore". Insomma un "mercenario" secondo i tifosi rossoneri, com’è scritto anche sul biglietto, stampato per l'occasione.

Quelle banconote svolazzanti come coriandoli, lanciati dalla Curva Sud all’indirizzo di Donnarumma e finite sul campo, sono state la speciale accoglienza riservata dai tifosi del Diavolo che non hanno dimenticato né perdonato l’addio del giovane talento.