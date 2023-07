Milano, donna partorisce in taxi: il video. Tassista: “La corsa più bella della mia vita”

La chiamata dalla zona di Chinatown. Una donna incinta e il marito salgono sul taxi, diretti alla Mangiagalli. In piazza Repubblica le prime urla. In viale Majno il conducente dell'auto bianca sente il pianto di un neonato e guarda nello specchietto: il bambino è nato. “La corsa più bella della mia vita”, dice al Giorno.

È la cronaca del parto in taxi andato in scena stamattina tra le 9 e le 9.30. Un conducente del radiotaxi 4040 è arrivato in via Signorelli per rispondere a una chiamata: ad attenderlo c'erano marito e moglie, che gli hanno chiesto di accompagnarli subito alla clinica Mangiagalli.

All'altezza di Repubblica, il tassista ha capito che la donna stava per partorire: il marito, seduto di fianco a lei sui sedili posteriori, l'ha tranquillizzata e l'ha aiutata a respirare correttamente, come fosse un ostetrico. Il tempo di arrivare in viale Majno e il bambino è nato.

La corsa è proseguita fino alla Mangiagalli, rallentata dal traffico della mattina. Arrivati in clinica, mamma e neonato sono stati affidati al personale sanitario dell'ospedale. Con tanti ringraziamenti al tassista.

In pronto soccorso ostetrico ginecologico, i medici hanno proceduto alla chiusura del cordone ombelicale e accompagnato la mamma in sala travaglio per le procedure sanitarie del caso.