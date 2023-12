Donna investita da un’auto in via Gallarate: è grave in ospedale

Milano, 21 dicembre 2023 – Grave incidente giovedì mattina in fondo a via Gallarate, sotto il cavalcavia del Ghisallo: una cinquantunenne, travolta mentre stava attraversando la strada, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Buzzi. La dinamica L'investimento è avvenuto attorno alle 8.30. In via Gallarate sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente e accertare le responsabilità: accertamenti in corso per capire se la cinquantunenne fosse sulle strisce pedonali e se il veicolo che l'ha investita sia passato col rosso.