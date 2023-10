Omicidio Marta Di Nardo: fermato il vicino di casa Domenico Livrieri

Milano, 21 ottobre 2023 – Durante la notte Domenico Livrieri è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L'italiano 46enne, pluripregiudicato, è ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di Marta Di Nardo.

All’esito del sopralluogo effettuato all’interno dell’abitazione dell’uomo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia Milano Porta Monforte in via Pietro da Cortona, zona viale Argonne, è stato rinvenuto il cadavere della donna, fatto a pezzi e in avanzato stato di decomposizione.

In casa dell'uomo sono stati trovati alcuni effetti personali della donna e sono emerse tracce della sua presenza all’interno dell’abitazione della Di Nardo in un periodo successivo alla sua scomparsa.

