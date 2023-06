Divina Maternità, un tuffo nella bellezze

di Barbara Calderola

La gita del 2 giugno dietro l’angolo di casa, oggi porte aperta al santuario della Divina Maternità, a Concesa. Pro loco e frati carmelitani lanciano il percorso all’interno della cinta muraria del convento costruito nel 1635 per volere del cardinale Cesare Monti, un tuffo in un mondo segreto, tra fioriture, scorci incantati e opere del Quattrocento. Le visite guidate sono in programma per tutto il giorno (alle 10, alle 14.30 e alle 16) e un bis domenica 4, alle 16 (e poi il 18 giugno, il 23 luglio e il 3 settembre).

Un tour nella bellezza sulle orme di viandanti e pellegrini che passano da qui da secoli per ammirare il gioiello del barocco lombardo progettato dagli architetti Francesco Richini e Carlo Buzzi. Il complesso sorge sotto la rocca concesina, uno sperone di roccia che domina la valle dell’Adda, dove nasce il Naviglio Martesana. Questo punto del fiume è disegnato nel codice Windsor di Leonardo e raffigura il canale e la fortificazione di Villa Gina già presenti nel 1513. Una vista mozzafiato che coniuga paesaggio e spiritualità. Da quattrocento anni il convento offre agli spettatori lo sguardo tenero di Maria che allatta Gesù, l’affresco è celeberrimo. Devozione e pietà ininterrotta dal 1641, a parte le diverse soppressioni, giuseppina e napoleonica, dove insieme alla storia di Trezzo s’intreccia quella dell’ordine. L’altro dipinto famoso è la "Madonna del barcaiolo" conservato nelle sacrestie carmelitane. Per i visitatori, anche il racconto di una giornata da frate direttamente da uno dei cinque padri che abitano ancora qui e che si prendono cura dei bisognosi. Biglietto: 12 euro dai 12 anni in avanti, offerta per i piccoli da 0 a 11 anni. Costo per scuole e oratori: 70 euro (30 persone), 100 euro per i privati. Parcheggio in via Leonardo Da Vinci, 5, ritrovo davanti al sagrato del santuario. Prenotazioni sul sito ww.prolocotrezzo.com

