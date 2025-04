Distrutto il nido di una gazza: scatta denuncia

Distrutto il nido di una gazza, specie protetta. È avvenuto in un condominio di Noverasco, dove è stato distrutto un nido di gazza, una specie protetta nonostante l’avviso dell’associazione Gaia Ambiente, che ne aveva segnalato la presenza. La gazza, animale selvatico particolarmente protetto, aveva costruito il suo nido in quella zona, probabilmente avendo già deposto le uova. Il nido aveva suscitato il malcontento dei residenti dell’edificio, in particolare di una famiglia - spiega Stefano Apuzzo di Gaia Animali e Ambiente -. Il guano rilasciato dalle gazze avrebbe infastidito gli abitanti dell’appartamento, tanto che la famiglia aveva contattato l’amministrazione del complesso per cercare una soluzione. Dopo aver ricevuto un sopralluogo, i residenti non sarebbero stati soddisfatti della risposta ricevuta. Di conseguenza, uno dei componenti della famiglia ha deciso di agire in autonomia, rimuovendo con un bastone il nido e facendolo cadere al suolo". La rimozione del nido è stata segnalata, e la denuncia è stata formalizzata. L’associazione Gaia Ambiente ha ha chiesto che vengano avviati accertamenti per individuare e procedere legalmente nei confronti dei responsabili. Mas.Sag.