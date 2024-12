Distributori selfservice per i sacchetti dei rifiuti

Sacchi della pattumiera self-service: addio code e tempo perso per ritirarli, a Vignate si fa tutto da soli, due “bancomat“ verdi accesi nel borgo da Cem, gestore dei rifiuti sul territorio in via Cascina Dossi e via Donatori del sangue. Salgono così a 24 i Comuni serviti per un totale di 22 macchine installate e 150mila rotoli distribuiti in 9 mesi. "Il progetto funziona – spiega la società – le cose semplici piacciono. In questo caso la facilità va di pari passo con la praticità. Siamo andati incontro ai ritmi di vita della gente che fra mille impegni quotidiani può scegliere il momento migliore per il prelievo". Fra i vantaggi anche che i sacchi possono essere presi da uno qualsiasi dei distributori sparsi sul territorio e non unicamente da quello a disposizione nel Comune in cui si abita. Bar.Cal.