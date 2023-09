Disinfestazione a Bollate: Nuovo caso di Dengue

Nuovo caso di infezione da Dengue nell’hinterland milanese. Lo ha comunicato l’Agenzia di tutela della salute (Ats) al Comune di Bollate, si tratta di un cittadino che è rientrato da un viaggio in un Paese dove questa malattia è endemica e diffusa. Come è noto il virus non è trasmissibile tra persone, ma il vettore è la zanzara tigre. Il Comune effettuerà nelle prossime ore i trattamenti straordinari richiesti per contrastare la presenza di questo tipo di insetto, interventi che si aggiungeranno alla programmazione ordinaria. Il Comune, inoltre, ricorda che è ancora un vigore l’ordinanza 442023 che dispone trattamenti adulticidi anche nelle aree private e rinnova la richiesta di collaborazione da parte di tutti. La polizia locale continuerà e intensificherà i controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza. Ro.Ramp.