Disegni in piazza e storie per tutti

Teatro, danza, arte: al centro, la creatività. La missione di “Campo teatrale“ attraversa i quartieri del Municipio 3 "con esperienze aggregative in grado di scardinare pregiudizi, connettere generazioni e regalare un momento di gioia da seminare nella città". Per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Tra le attività di giugno: “Make Joy - colori“, un laboratorio pittorico che pone l’accento sul tema della sostenibilità attraverso la valorizzazione degli scarti dei materiali naturali per la produzione di colori. I disegni accolgono un pensiero di gioia elaborato dai bambini stessi.

Ogni bambino consegnerà il suo cartoncino con dedica ad un passante in piazza Gobetti, martedì 13 giugno dalle 17 alle 18.30. Altro appuntamento con “Make Joy – Teatro“, micro-evento in cui l’abitudine che siano i nonni a raccontare storie ai bambini viene rovesciata in maniera inaspettata: i partecipanti sono invitati a mettere a fuoco delle piccole storie da dedicare ai loro nonni e agli anziani che vivono sul territorio. Dove? Alla sede di Campo teatrale in via Casoretto 41a mercoledì 14 giugno tra le 17 e le 18.30. E ci sono tante altre attività: info su www.campoteatrale.it. La partecipazione consentirà ai “giocatori” di ottenere dei punti che riconoscono il contributo di ciascuno alla costruzione del benessere della città attraverso voucher che potranno essere spesi in negozi e servizi convenzionati.