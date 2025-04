Disegnatore di mobili per società artigiana

Geometra/architetto disegnatore progettista, 1 posto

Codice offerta Afolmet: 93292. Sede di lavoro: Paderno Dugnano. Contratto: determinato /indeterminato, full time 40 ore.

La risorsa, presso l’ufficio tecnico di una società artigiana nel campo della carpenteria in ferro, si occuperà della progettazione di serramenti e mobili in metallo, dei sopralluoghi nei cantieri per rilievo misure e gestione delle commesse.

Contratto a tempo determinato finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato o da subito a tempo indeterminato.

Profilo ideale: Diploma/Laurea (Geometra, Architettura); ottima conoscenza Autocad 2D; pacchetto Office e Outlook; gradita esperienza nel ruolo; patente di guida “B” – automunito.

Retribuzione: 1.150-1.650 euro mensili + Fondo Sanitario Arti e Unisalute. Info: afolmet.it