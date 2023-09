Milano, fiamme e fumo denso nella Discoteca Lime di corso Lodi: venti vigili del fuoco al lavoro

Milano – Squadre dei vigili del fuoco di Milano da alcuni minuti sono al lavoro in corso Lodi 65 per la presenza di fumo all'interno della Discoteca Lime. Quattro i mezzi sul posto per un totale di venti uomini impiegati. Sembra che al momento non ci siano fiamme ma solo fumo molto denso. Fortunatamente il condominio dove è ubicato il locale non è stato finora coinvolto.

Col passare dei minuti il fumo si sta intensificando, non è ancora chiaro da dove sia partito l’incendio, sembrerebbe non dall’impianto elettrico. I pompieri stanno cercando punto di partenza. Il fumo non ha interessato la tromba delle scale dell’edificio – una decina di piani – e non è stata ordinata l’evacuazione. Alcune famiglie comunque hanno lasciato di loro iniziativa l’edificio. La discoteca era chiusa.

L'intervento vigili del fuoco fuori dalla discoteca Lime

Notizia in aggiornamento