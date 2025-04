Discarica a Lacchiarella. Olii esausti in un campo

Bidoni contenenti oli esausti abbandonati in un campo. Sul posto sono intervenute le Gev di Città Metropolitana che stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori dell’ennesima discarica abusiva. Si tratta di una ventina di bidoni, 11 in metallo che sembra siano pieni di oli esausti e altri 10 in plastica. Le guardie ecologiche volontarie intervenute sul posto hanno chiesto l’aiuto della polizia locale di Lacchiarella e hanno verbalizzato il ritrovamento. Verosimilmente l’autore è qualcuno che conosce bene la zona e che ha abbandonato i bidoni approfittando del fatto che la strada si trova in una zona poco trafficata nei pressi di una raffineria. Solo pochi giorni fa un abbandono analogo è avvenuto a Pieve dove sono stati abbandonati una decina di bidoni. Le due discariche si trovano a distanza di un paio di chilometri l’una dall’altra. Ora sarà necessario bonificare l’area e questo avrà dei costi sostanziosi perché dovrà intervenire un carro gru con un ragno per recuperare i bidoni e poi sarà necessario smaltire gli oli esausti.Mas.Sag.