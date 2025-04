Disagi per i lavori in centro. Esenzione delle tasse su pubblicità e suolo pubblico

Niente tasse. L’amministrazione comunale di Cassano d’Adda annuncia alle attività cittadine l’esenzione totale dal canone unico patrimoniale, che si applica a chi occupa suolo pubblico o espone insegne e pubblicità. L’iniziativa tiene conto dei disagi provocati dagli interventi di rigenerazione urbana che hanno compromesso la normale viabilità e limitato l’accesso pedonale e veicolare nelle aree interessate. Dal Comune sottolineano come non siano stati inviati avvisi di pagamento per la scadenza prevista il 31 marzo alle attività interessate all’esenzione. Parallelamente, si sta procedendo al bando ristori destinato alle attività colpite maggiormente dai lavori pubblici. S.D.