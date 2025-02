Diritto allo studio e libri di testo. Oltre 13 milioni a scuola e nidi

L’educazione e la formazione sempre al primo posto nell’attenzione dell’Amministrazione. Confermati anche per il 2025 gli obiettivi di investimento sull’educazione e la formazione. La voce più significativa delle spese correnti del Bilancio di previsione appena approvato riguarda proprio l’istruzione e i nidi con 13,3 milioni di euro. Per i 6 asili nido pubblici la spesa prevista è pari a oltre 1,8 milioni di euro. Verrà rinnovato per un ulteriore triennio il sostegno alle scuole statali (circa 73mila euro), le iniziative per il diritto allo studio (114mila euro per i libri di testo della scuola primaria) e il potenziamento dell’offerta formativa, con fondi specifici a sostegno della promozione della legalità. Mantenuti anche gli assegni di studio (oltre 11mila euro ai quali si aggiungeranno le somme elargite direttamente dagli sponsor) e il trasporto scolastico (circa 67mila euro). Grande attenzione anche alla parità scolastica con il sostegno alle scuole paritarie (200mila euro). Via alle iscrizioni scolastiche online anche per le alcune scuole dell’infanzia statali.

Proseguirà inoltre l’investimento di quasi 8mila euro sui laboratori di orientamento scolastico per le scuole secondarie di I° grado, così come sono confermate le iniziative aperte alle famiglie, con il cosiddetto “Campus Orientascuola”. Grande attenzione anche alle attività estive, con l’aumento delle risorse dedicate alla realizzazione di specifici accordi e gare di appalto. Confermati anche i fondi per il parziale rimborso delle spese sostenute a carico delle famiglie, e per il sostegno agli oratori estivi (spesa complessiva pari a 443mila euro). Attraverso i fondi del sistema integrato 0/6 saranno supportate le attività del coordinamento pedagogico 0/6 in tutte le scuole statali, paritarie, nidi comunali ed accreditati con percorsi di formazione sia a livello cittadino che di ambito, i progetti sull’outdoor education anche in spazi extrascolastici e i voucher per i bambini che frequentano i nidi privati accreditati. Riconfermato il sostegno alle sezioni Primavera del territorio. La cifra complessiva su tutto il sistema 06 supera i 300mila euro. Confermate anche le attività per le famiglie ed i servizi educativi integrativi promossi dal Centro Educativo Maria Cristina Cella Moccellin con lo spazio gioco e i laboratori 0/6 per una spesa annua di 100mila euro.

Grazie al riconoscimento di un bando regionale sull’educazione ambientale saranno potenziate le attività del Bosco Blu e alcune esperienze di orti didattici. Di prossima realizzazione anche alcune attività finalizzate all’utilizzo della lettura come strumento di inclusione. Grazie a una partnership tra Comune e cooperative sociali, è stato finanziato un bando specifico del Cepell (Centro per il libro e la lettura) che consentirà l’acquisto di libri facilitati e laboratori per bambini e genitori 0/6 anni. Per la ristorazione scolastica prosegue l’appalto in corso (3,9 milioni di euro). Nessun aumento sulle tariffe. Sarà completato in primavera il lotto 1 afferente al nuovo polo per l’infanzia (nido la Nave + infanzia Sempione).