Dipendenti dell’Asst: aumenti in busta paga

Raggiunto l’accordo tra sindacati e azienda, il nuovo contratto integrativo, con decorrenza 2024, porterà benefici agli oltre 2mila lavoratori dell’Asst Melegnano e Martesana che appartengono al personale non medico (infermieri, amministrativi e tecnici di laboratorio). Tra i vantaggi in busta paga c’è il riconoscimento dei "dep", ossia gli scatti economici, che interesseranno progressivamente, nel corso dei prossimi 4 anni, tutti i lavoratori del comparto e porteranno mediamente ad un aumento di salario annuo di 1000 euro. Più robusta anche l’indennità per il lavoro notturno, che passa dagli attuali 4 a 4.80 euro all’ora; previsti inoltre degli incentivi, sottoforma di un gettone da 50 euro, per coloro che si rendono disponibili a rientrare in servizio per supplire ad eventuali assenze improvvise da parte dei colleghi.

L’intesa tra sindacati, Rsu e azienda è stata raggiunta alla 3 del mattino, al termine di una discussione fiume, che ha portato le parti a confrontarsi su svariati aspetti. "Pur in un contesto difficile per la sanità, settore che continua a soffrire di problemi cronici come la carenza di personale, siamo soddisfatti dell’accordo - commenta Antonio Bagnaschi, funzionario della Cgil di Milano -. Nel caso dell’indennità notturna, la cifra ottenuta è la più alta di Milano e provincia e rappresenta un giusto riconoscimento per il disagio dei lavoratori". "I fondi stanziati per i “dep”, ossia i differenziali economici - prosegue - sono pari a quasi 600mila euro. Si tratta di risorse importanti, che si traducono in effettivi benefici salariali. Un ringraziamento ai delegati, che si sono spesi in questa partita". I vertici dell’Asst parlano di un accordo "frutto di un lavoro intenso". A.Z.