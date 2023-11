Digiuno del Pd per l’avvocata arrestata in Iran

Digiuno a staffetta di alcuni consiglieri comunali del Pd per chiedere la liberazione dell’avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh, cittadina onoraria di Milano, picchiata e arrestata in Iran mentre partecipava al funerale della sedicenne Armita Geravand, barbaramente uccisa dalla polizia perché non portava il velo. Il digiuno a staffetta è partito ieri con il consigliere comunale Alessandro Giungi, proseguirà oggi con Daniele Nahum (nella foto), domani con Diana De Marchi e sabato novembre con la Consigliera comunale Simonetta D’Amico. I quattro esponenti del Pd a Palazzo Marino, in una nota, scrivono: "Ringraziamo chiunque volesse unirsi eo proseguire in questa forma di protesta e di richiesta di libertà per Nasrin Sotoudeh".

M.Min.