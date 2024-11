"Difendiamo l’informazione"

"Vogliamo rivalorizzare l’edicola da un punto di vista sociale e culturale": mette subito in chiaro Marco Ravetta (foto), azionista di Bud, la società che ha lanciato il progetto Civic. Nata nel 2020 con un primo chiosco in Brera, questa rete di ormai 7 edicole vuole difendere il loro ruolo di punto di incontro e distribuzione di contenuti certificati: "È una funzione di natura costituzionale, perché proteggono il diritto all’informazione", spiega Ravetta. Il loro rilancio parte da "un punto di forza: le persone amano le edicole". Il che vale anche per i giovani, che spesso vanno alla ricerca di prodotti cartacei, belli e collezionabili.

Dopo il primo chiosco ne sono arrivati altri sei, tra cui quelli in Darsena e in piazza Leonardo da Vinci. "Li abbiamo scelti in base a vari criteri - continua Ravetta - Non solo la posizione in un quartiere di prestigio, ma anche lo spazio intorno all’edicola, la sua centralità nel contesto urbano, il target di frequentazione dell’area". Ciascun chiosco è sempre aperto con giornali e riviste selezionate, soprattutto di architettura, design e fashion. Molte sono in inglese, per attrarre turisti e studenti stranieri. In alcuni periodi possono inoltre ospitare allestimenti temporanei di aziende, che per una settimana espongono prodotti, distribuiscono gadget, organizzano eventi e raccontano il proprio impegno nel sociale. La promozione di brand viene però intesa solo come un mezzo di sostentamento: del resto, anche i giornali si tengono a galla con la pubblicità. Il fine rimane un altro: mantenere un presidio culturale, un punto di riferimento per il quartiere. "E quando ci hanno chiesto di togliere i prodotti editoriali - spiega Ravetta - abbiamo rinunciato all’allestimento". Raggiunta una certa solidità, Civic ha grandi progetti: "Presto si aggiungerà un’altra edicola a Milano e ci espanderemo fuori dalla città".

T.F.