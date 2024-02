Di scena le filodrammatiche. Nove appuntamenti da stasera con le compagnie teatrali locali

Il “caso Withmore“ stasera sarà inscenato e vivisezionato sul palco dell’auditorium del Pertini. Un caso nelle mani del solerte commissario di polizia Hatelex e del suo abilissimo assistente, il detective Parcel. I due investigatori hanno tutta l’intenzions di svelare il mistero – quasi dimenticato – della scomparsa del piccolo Jeroen e impedire che dei ragazzi commettano i delitti che stanno pianificando. La Silloge propone alle 21 “La scala Shepard“, “surreal thriller“, per la sesta edizione della rassegna teatrale delle compagnie filodrammatiche di Cinisello Balsamo.

Nove serate con quella di oggi, sempre il venerdì, che accompagneranno gli appassionati del genere in un percorso culturale variegato in collaborazione con l’associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda. "Si tratta di un’iniziativa apprezzata, per amanti di teatro e non solo – ha commentato l’assessore alla cultura Daniela Maggi –. Sono appuntamenti per tutti all’insegna della cultura e dello svago. L’offerta spazia fra vari generi per andare incontro ai diversi gusti: dal teatro più leggero e quello più serio e impegnato. Arrivata alla sesta edizione, la manifestazione entra a pieno titolo tra le proposte tradizionali della città".

Il prossimo appuntamento sarà l’1 marzo con “Spaghetti all’assassina“ della Compagnia Primavera, mentre il 15 marzo sarà portato al Pertini “La via del teatro“ della Compagnia del Borgo. Ad aprile, il primo spettacolo si terrà il 5 e vedrà “L’avvocato dell’uomo“ di Andronauti GTR. Si continua il 12 aprile con “Avevamo tutte un nome di battaglia“ dell’Officina teatrale di Mille&UnaVoce. A maggio gli appuntamenti saranno ben quattro: il 3 maggio “Secondo tempo“ di Oneiros Teatro, il 10 maggio con “Rumors“ della Compagnia C.A.O.S., il 24 maggio con “Agenzia matrimoniale“ di Teatro…Oltre. La chiusura della rassegna sarà il 31 maggio con “Il vedovo allegro“ della Compagnia del Mantello (nella foto).

"Come si vede dai titoli è stato creato un calendario appassionante con spettacoli di vario tipo: dalla commedia brillante ai drammi, dal reading con accompagnamento musicale alla miscellanea di monologhi teatrali – ha sottolineato Maggi –. Un appuntamento intrigante con le compagnie amatoriali del territorio".

L’ingresso è a offerta libera come contributo per sostenere le attività culturali delle compagnie.