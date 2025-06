Accoltellato alla stazione di Lambrate, il vice ispettore Di Martino di nuovo in servizio: “Bentornato, Christian”

Milano, 17 giugno 2025 – Torna in servizio l'ispettore della polizia di Stato, Christian Di Martino, "esempio di quelle straordinarie doti di professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio che da sempre fanno grandi le donne e gli uomini delle nostre Forze di polizia. Bentornato, Christian". Questo il messaggio, in un post su X, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Lo scorso anno era stato gravemente ferito da un cittadino straniero mentre, con grande coraggio e senso del dovere, interveniva presso la stazione di Lambrate, a Milano, per difendere i passeggeri di un treno", spiega Piantedosi. "Per il suo gesto eroico ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile", ha aggiunto.

L’aggressione alla stazione di Lambrate

L’aggressione è avvenuta il 9 maggio 2024, quando il il vice ispettore capo Di Martino è stato gravemente ferito alla stazione di Lambrate, a Milano. L'agente è stato colpito da tre coltellate durante un intervento per fermare Hasan Hamis, 37enne marocchino con precedenti penali e destinatario di un ordine di espulsione, che stava scagliando pietre contro i treni e verso i passeggeri sulla banchina. Quando Di Martino si è avvicinato per immobilizzarlo, Hamis ha estratto una lama di 20 centimetri e l'ha colpito con tre fendenti, provocandogli lesioni al polmone, rene, duodeno e vena cava.

L’intervento d’urgenza al Niguarda

Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, il poliziotto è stato sottoposto a un intervento chirurgico di oltre cinque ore, durante il quale ha ricevuto circa 70 trasfusioni di sangue. Fortunatamente, l'intervento è andato nel migliore dei modi e la sua ripresa è stata sorprendentemente rapida: Di Martino è stato trasferito dopo una settimana di terapia intensiva.

Il percorso

Durante la degenza il poliziotto ha ricevuto il sostegno di numerose personalità, tra cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la premier Giorgia Meloni. Inoltre il calciatore Federico Dimarco, gli ha donato una maglia autografata. Dopo 21 giorni di ricovero, Di Martino è stato dimesso dall'ospedale e ha proseguito la convalescenza a casa, con l'obiettivo di tornare in servizio.