Dga Group fa il pieno di like: festeggiamo le gioie dei dipendenti

"Il successo? Dipendente soprattutto dal personale". Il video di Enrico De Gregorio, fondatore di Dga Group - noleggio a lungo termine di auto fra Segrate e Torino - accanto a una dipendente incinta diventa virale. "Festeggiare i successi delle persone che lavorano con noi e i loro momenti importanti, come la nascita di un figlio, è fondamentale per mantenere un ambiente sereno e produttivo". Una filosofia che paga condensata nel filmato artigianale girato dai colleghi con lo smartphone che ritrae il manager con la 31enne Serena Sansovito, mamma a breve. Un cammeo di vita professionale che racconta un team affiatato fra palloncini e pasticcini per festeggiare il lieto evento che ha fatto il pieno di like. "Siamo una grande famiglia, teniamo gli uni agli altri. Il video è solo una piccola testimonianza di quanto sia importante per noi fare in modo che ciascuno si senta valorizzato e parte integrante del nostro successo". Il marchio, una cinquantina di addetti, ha avuto un forte sviluppo negli ultimi tre anni. "L’episodio dimostra che in un mondo sempre più digitalizzato la gente è ancora alla ricerca di autenticità, di storie vere che parlino al cuore e risveglino emozioni genuine. Non c’è niente di più intimo e di più prezioso dell’arrivo di un bebè, un momento che non poteva mancare nella nostra galleria". Un modo per ricordare le politiche aziendali a tutela della maternità. "Flessibilità e comprensione" sono alla base di permessi incentrati "sulla ricerca di equilibrio fra impegni familiari e quelli professionali". "Misuriamo i risultati non solo in termini economici, ma soprattutto nella capacità di costruire relazioni autentiche con i clienti e con dipendenti - sottolinea De Gregorio -. Dga si conferma così come uno dei luoghi di lavoro più ambiti, dove il benessere del personale è sempre al primo posto. In un’epoca in cui i contenuti virali spopolano e scompaiono con rapidità vertiginosa, un video pieno di emozioni riesce a distinguersi lasciando un segno indelebile nel cuore degli internauti". La filosofia è la stessa che guida i modelli di business che valgono "sia per multinazionali che per privati, passando da piccole e medie imprese che si affidano a noi. Gli standard sono gli stessi con tutti".Bar.Cal.