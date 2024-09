Coreografie derby Inter Milan a San Siro: lo spettacolo delle curve, tra ironia e sfottò

Milano – L’atteso giorno del derby della Madonnina è arrivato. A San Siro il big match di domenica 22 settembre tra Inter e Milan. Grande attesa per quello che accadrà sugli spalti: lo spettacolo delle curve prima del fischio d’inizio. Questa volta la Curva Nord non dovrebbe proporre qualcosa di “classico”, ma dovrebbe puntare sull’effetto marea nerazzurra, con 6.500 bandierine dei colori della beneamata. Non mancherà – pare – qualche punzecchiatura ai cugini milanisti sulla seconda stella, agguantata lo scorso campionato proprio durante la stracittadina di fine aprile. E i tifosi del Milan? Quel che è certo è che come sempre non mancheranno ironia e qualche sfottò.

Al Meazza anche un minuto di silenzio in memoria del campione Totò Schillaci, recentemente scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il derby arriva nella settimana dell'esordio stagionale in Champions League, con le due squadre milanesi “agli antipodi”. Il pareggio in casa del Manchester City ha regalato nuovo vigore all'Inter dopo il deludente pari col Monza, mentre il Milan arriva con il morale sotto i tacchi dopo la pesante sconfitta contro il Liverpool. E non solo, perché la posizione del tecnico rossonero Fonseca è quantomai in bilico e potrebbe addirittura non bastare fare risultato nella stracittadina per salvare la panchina. Insomma, come sempre accade dei derby, quella di stasera non è una partita come tutte le altre.