Decolla il festival con sessanta film e quattro concorsi

Parte oggi e si concluderà il 17 novembre la 17ª edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival organizzato da Cineteca Milano che propone oltre 60 titoli di pellicole (per ora) fuori dai grandi circuiti distributivi, tra anteprime, opere prime e classici restaurati.

La rassegna si articola in quattro concorsi - Internazionale, Pubblico Giovane, Kids, Cortometraggi. La sezione delle pellicole fuori concorso è una panoramica sui film che hanno illustrato la Guerra fredda. Un’occasione per vedere sul grande schermo capolavori come “Il Terzo Uomo” di Carol Reed, “Uno, due, tre!” di Billy Wilder e “Chiamata per il morto” di Sidney Lumet. E l’omaggio al norvegese Joachim Trier (regista, tra gli altri, de “La persona peggiore del mondo”, che ha vinto il premio per la miglior attrice protagonista a Cannes nel 2021). Le sezioni competitive saranno giudicate da una giuria di oltre 250 ragazzi tra i 16 e i 25 anni.

Tra gli ospiti della kermesse ci saranno Francesca Comencini, Silvia Luzi e Luca Bellino, che racconteranno i loro ultimi film e parleranno del lavoro di regista. La rassegna parte oggi alle 19 al cinema Arlecchino con il primo lungometraggio in concorso, “Luce” di Silvia Luzi e Luca Bellino. Alle 21 ci sarà poi l’anteprima di “Memoir of a Snail”, film di animazione in stop motion del regista australiano Adam Elliot (Oscar nel 2004 per il miglior corto di animazione con “Harvie Krumpet”). Le sedi del festival sono, oltre all’Arlecchino, il Mic di viale Fulvio Testi 121 e il Metropolis di Paderno Dugnano. Il programma completo può essere consultato sul sito www.cinetecamilano.it.

L.T.