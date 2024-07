Debutta la Giunta di Settimo. Fra novità e riconferme si lavora subito ai trasporti

Insediamento del nuovo consiglio comunale e presentazione della Giunta lunedì sera a Settimo milanese. Al via il primo mandato amministrativo del neo eletto sindaco di centrosinistra Fabio Rubagotti che ha scelto come sua vice, l’ex sindaco Sara Santagostino. A lei ha assegnato le deleghe welfare, igiene urbana, partecipate, sicurezza e cultura.

Nella squadra di governo dei prossimi cinque anni c’è anche Matteo Regazzoni, assessore uscente, che si occuperà di bilancio, trasporti e mobilità sostenibile, sport e infrastrutture sportive. I due volti nuovi sono quelli di Laura De Palma, della lista civica Settimo in Comune, con deleghe all’istruzione, legalità, politiche per la famiglia e politiche del lavoro. Infine il sindaco Rubagotti ha scelto un assessore esterno, si tratta di Mariasilvia Agresta, che si occuperà di governo del territorio, urbanistica, edilizia privata e politiche energetiche. Si tratta di un architetto, scelta proprio per le sue competenze. La giunta comunale si riunirà per la prima volta martedì 23 luglio e il nuovo sindaco non ha dubbi su quali sono le priorità che l’amministrazione comunale dovrà affrontare. "Metteremo subito la testa sul trasporto pubblico che presenta molte criticità - spiega Rubagotti - inoltre riprenderemo in mano lo studio di fattibilità relativo al palazzetto dello sport che avevamo iniziato con la precedente Giunta. Ragioneremo concretamente su questo progetto e sulla sua realizzazione. Infine la terza priorità che mi sta a cuore è la piazza Incontro tra i popoli, un luogo che fa fatica a decollare nonostante gli interventi delle precedenti Amministrazioni, un luogo che vorrei trasformare in un polo culturale magari con la realizzazione di un piccolo spazio coperto, in modo che diventi fruibile e che davvero diventi un luogo di incontro".

Il consiglio comunale ha eletto come presidente Massimo Baio del Pd. In maggioranza Marta Zanni, Simona Giuseppina Cornegliani, Domenico Corrado, Letizia Cucchi, Gioconda Montesano, Thomas Petrillo, Caterina Rachele Stortini, Dario Volpi (Movimento 5 Stelle) e Nicholas Danelli (lista Settimo in Comune). Nei banchi della minoranza ci sono per il centrodestra, Ruggiero Delvecchio e Andrea Tenconi. Per la lista Gente di Settimo, Patrizia Stringaro e Barbara Spica. Per Fratelli d’Italia, Roberta Guida e Francesco Saverino.