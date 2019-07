Milano, 15 Luglio 2019 - In 60 volontari hanno preso parte ieri mattino al "Naviglio Clean Up", iniziativa promossa per ripulire il fondale del Naviglio Grande, nei pressi della Darsena.

Promossa da Canottieri San Cristoforo e Angeli dei Navigli con il supporto del brand Patagonia, l'iniziativa ha visto i volontari salire a bordi di dragon, kayak e stand up paddle per "setacciare" il fondale del canale.

Il risultato, fanno sapere i promotori, sono stati 12 sacchi condominiali di rifiuti differenziati tra plastica, vetro, lattine e carta, oltre a due gomme da automobile, uno pneumatico da camion e tre biciclette.

