Darsena Sport, il Comune promuove la “buona movida” sui Navigli

Milano – Obiettivo “buona movida”. È con questa finalità che da giugno a ottobre 2024 prenderà il via Darsena Sport. Durante questo periodo, in via sperimentale, l'area tra i Navigli, Darsena e piazza XXIV maggio potrà ospitare iniziative e progetti di natura sportiva per valorizzare in modo positivo la zona.

È online l'avviso pubblico con cui l'Amministrazione vuole individuare un soggetto interessato a realizzare il palinsesto delle iniziative con l'obiettivo di animare alcuni tra i tradizionali luoghi di aggregazione meneghina, spesso al centro delle cronache per episodi di violenza e per degrado.

Sarà dato risalto alle attività di promozione della pratica sportiva, in ottica di avvicinamento alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il programma potrà comporsi di mostre, esposizioni, installazioni, workshop, attività laboratoriali, incontri, dibattiti, approfondimenti, azioni di sensibilizzazione e networking.

Gli appuntamenti – dice il bando – dovranno essere gratuiti, aperti e accessibili a tutti, con particolare attenzione a giovani, famiglie e persone con disabilità sensoriali e motorie; inoltre dovranno essere gestiti in maniera sostenibile e organizzati in modo da favorire l'uso dei mezzi pubblici.

"Con Darsena Sport prendiamo un impegno importante con i giovani, le famiglie e tutti i cittadini – commenta l'Assessore allo Sport Martina Riva – Vogliamo riempire di iniziative positive luoghi molto frequentati di Milano. Puntare sullo sport per attivare il circolo virtuoso di cui le piazze e le vie della movida, in zona Navigli, hanno bisogno è strategico per una città come Milano, sempre più attrattiva a livello internazionale anche guardando alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Promuovere la pratica sportiva significa anche andare là dove le persone si incontrano e trascorrono il loro tempo libero, per offrire loro un'alternativa, coinvolgendole e facendole partecipare a iniziative di valore”.