Danza, musica e prosa: sette associazioni di Rho danno spettacolo

Sette associazioni rhodensi saranno protagoniste al teatro civico De Silva con spettacoli di teatro, musica e danza, nell’ambito della seconda edizione della rassegna T-Off. Nei mesi scorsi la Fondazione teatro civico ha raccolto proposte attraverso una call aperta. Ha selezionato gli spettacoli che hanno come obiettivo dare un’opportunità alle associazioni del territorio di salire sul palco del De Silva valorizzando giovani talenti, inclusione, partecipazione. E ora il calendario è pronto. "Il nostro è un territorio particolarmente vivace e ricco di proposte e il teatro civico vuole proprio essere la casa di chi esprime creatività e favorisce l’inclusione – commenta l’assessora alla cultura e al teatro Valentina Giro –. Si parlerà di Alzheimer, di identità di genere, di famiglie, di diritti delle donne, si viaggerà nella musica pop italiana tra Sanremo e cantautori, e si metteranno alla prova ballerini e ballerine da tutta Italia ed Europa: sette spettacoli ricchi di emozioni con giovani talenti in scena".

Si comincia lunedì 6 gennaio 2025 alle 17 con il Concerto dell’Epifania del corpo musicale Santa Cecilia di Passirana, sul tema “Aspettando Sanremo“. La banda diretta da Luigi Bascapé proporrà un viaggio nei brani lanciati al festival della canzone italiana, da Domenico Modugno a Patty Pravo fino a Laura Pausini. Il 2 febbraio alle 18.30 “Caminante - Teatro selvaggio“ proporrà lo spettacolo di prosa “Il ricordo delle cose passate“, che esplora il tema della malattia di Alzheimer. Il 22 marzo alle 14.30, “Abc Accademia balletto classico“ sarà protagonista con “Sbam – Studio per ballerini autori maestri“. Una masterclass di danza classica coinvolgerà al mattino la maestra Saso dell’European school of ballet di Amsterdam. Nel pomeriggio e la sera concorso/gala per coreografi e per compagnie emergenti. Il 23 marzo alle 19.30, “Contamina Aps“ metterà in scena “Prometeo. Play identity“, performance di danza e arte performativa sul tema dell’identità di genere in età adolescenziale.

Il 18 maggio, la Polisportiva San Carlo proporrà lo spettacolo di teatro-danza “Un mondo d’incanto“, realizzato dalle ragazze e dai ragazzi del gruppo HappyDance&Theatre. Da definire la data del “Candle Concert Band - Tributo alla… musica leggerissima“ a cura del Corpo musicale cittadino parrocchiale, che dopo il grande successo ottenuto nel maggio di quest’anno ripropone un concerto a lume di candela. Ultimo spettacolo (data da definire) “Cuore di ghiaccio“, spettacolo di prosa di Youmani Aps.

Roberta Rampini