Danilo Venturi alla guida di Ied Milano

Cambio al vertice di Ied Milano: il nuovo direttore è Danilo Venturi, prima alla guida della sede di Firenze, autore di Brand Persona: The Four Step Method e musicista. Di giro di valzer si tratta, "nel segno della continuità", ricordano dall’Istituto Europeo del Design: Benedetta Lenzi, infatti, sarà il nuovo direttore di Ied Firenze.

"Nel modello educativo Ied, l’arte ispira, il design contribuisce al senso progettuale, la moda crea consapevolezza sull’identità e la comunicazione ha un impatto sulla società. Ogni settore beneficia dell’altro. Così avviene fra le sedi del Gruppo Ied – spiega Venturi –: nel dialogo permanente tra Milano, Firenze, Roma, Torino, Cagliari e con Madrid, Barcellona e Bilbao, lo scambio e il beneficio sono reciproci e continui, questo modello mantiene vivo il sistema e permette di rispondere sempre a nuove sfide".

Venturi, con alle spalle una formazione in Scienze politiche, ha iniziato la sua carriera nell’industria musicale. È stato tra i precursori dell’e-commerce e dei concept store, e ha lavorato per il marchio di lingerie La Perla. Ha conseguito un Master in Luxury Management.

"Accettare la direzione della sede di Milano – prosegue – vuol dire proseguire un percorso progettuale iniziato a Firenze e al contempo conservare un modello formativo interdisciplinare e transdisciplinare e perseguire un’ambizione internazionale". Intanto procede il piano di espansione del Gruppo nell’area dell’Ex Macello, nel quartiere Calvairate, dove nel 2027 sorgerà il futuro campus internazionale Ied.

Si.Ba.