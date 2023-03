Daniele Scardina King Toretto: malore per il pugile ex di Diletta Leotta. È grave

Daniele Scardina

Buccinasco (Milano) – Daniele Marco Scardina, King Toretto sul ring, ha avuto un malore dopo l'allenamento, oggi pomeriggio, nella palestra Crossfit in via Fermi 9, a Buccinasco. Il pugile milanese è stato portato d'urgenza, in codice rosso, all'Humanitas di Rozzano dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi: dopo l’operazione è rimasto sedato e i medici valuteranno la reazione all’intervento al suo risveglio.

Scardina aveva interrotto l'allenamento perché non si sentiva bene. Poco dopo, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba e ha perso i sensi. Il pugile si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare nei pesi mediomassimi, il 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.

Ancora da valutare l’origine del malore: se sia stato dovuto a un colpo durante l'allenamento, che stava effettuando con uno sparring partner, o per altre cause. Tutti i testimoni hanno comunque riferito che si trattava di un allenamento leggero.

Chi è

Scardina, pugile da quando aveva 15 anni, è uno dei migliori talenti espressi dal movimento in Italia: nel 2019 ha vinto il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation. Ha lasciato la sua Rozzano per trasferirsi a lungo a Miami, negli Stati Uniti, insieme al fratello, per allenarsi come professionista nella 5th Street Gym, seguito da Dino Spencer. E il 26 febbraio 2021 ha conquistato il titolo intercontinentale WBO categoria super medi, mettendo ko all'ottavo round il campione in carica Ricardo Nunez. lI 13 maggio 2022, la prima sconfitta per KO tecnico, contro il connazionale Giovanni De Carolis sul ring per la cintura del titolo WBO.

Il gossip

Salito alla ribalta delle cronache (rosa) per la relazione con Diletta Leotta, che ha occupato pagine di giornali e sul web nella lunga e calda estate del 2020. Poi, l'addio. In una delle ultime interviste rilasciate, Scardina ha scandito la sua triade per il successo: "Dio, famiglia e lavoro per essere numero uno". Ora, la sfida più lunga.