Daniele Scardina King Toretto, ecco qual è la palestra dove ha perso i sensi

Daniele Scardina (al centro) con allenatori e sparring partner della palestra Fit Square (foto Instagram: fitsquare_boxing_team)

Milano – Si stava allenando con uno sparring partner sul ring della palestra FitSquare di Buccinasco quando ha chiesto di interrompere perché non si sentiva bene. Negli spogliatoi il malessere è diventato qualcosa di più: un dolore all’orecchio e alla gamba. Poi il buio. L’immediata chiamata dei presenti all’ambulanza e la corsa in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza.

Daniele Scardina si stava preparando per un match importante, il primo nella nuova categoria dei mediomassimi, in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.

La palestra in cui si stava allenando è la FitSquare di Buccinasco (Milano), in via Fermi 9, che fa parte di una catena di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe.

Solo un paio di settimane fa l’account Instagram della palestra aveva pubblicato uno scatto con “King Toretto”, allenatori e sparring partner: “Serata di sparring con gli amici della boxe Bollate – si legge nel testo del post – in vista dei prossimi impegni”.