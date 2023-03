Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva, come sta. Il post social del fratello

Rozzano, Daniele Scardina

Milano, 27 marzo 2023 – Daniele Scardina, arrivano buone notizie. Il fratello del pugile – vittima di un malore mentre si allenava in palestra lo scorso 28 febbraio e operato d'urgenza presso la clinica Humanitas di Rozzano – ha comunicato oggi, lunedì 27 marzo, tramite un post sul suo profilo Instagram, che Scardina è stato dimesso dalla Terapia Intensiva.

"A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo”, esordisce Giovanni Scardina su Instagram. E prosegue: “Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita".

Poi, qualche ringraziamento: "Impossibile trovare parole per ringraziare l'equipe medica della Terapia Intensiva dell'Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria. Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi, in questo difficile percorso. Grazie anche a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento, è bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello. La strada è in salita, ma noi abbiamo fede".

Il post Instagram è stato subito inondato da cuoricini e messaggi di affetto, oltre che di felicità per la bellissima notizia. Tra i commenti non mancano quelli di personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra cui l’atleta Marcell Jacobs, i cantanti Emis Killa, Fred De Palma, Achille Lauro, Marracash ed Eros Ramazzotti. Ma anche il calciatore Marco Insigne. E poi Giulia De Lellis, Dayane Mello, Cristina Buccino, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Gilles Rocca.

Lo scorso 28 febbraio, l’atleta aveva appena terminato un allenamento in palestra quando si è sentito male ed è svenuto, da quel momento non ha mai più ripreso i sensi ed è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale “Humanitas” di Rozzano. Fondamentale l’intervento dei sanitari. Scardina è poi stato operato in seguito a un’emorragia cerebrale.

Le cause del malore di Scardina non sono state ancora accertate o comunque comunicate ufficialmente. Secondo il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica, “basta un movimento brusco del capo" perché le “vene ponte” subiscano una “torsione”, causando così un'emorragia cerebrale.

Daniele Scardina è un pugile professionista campione in carica della categoria Pesi Supermedi, conosciuto anche con il soprannome di King Toretto. Di recente, era passato nella categoria dei mediomassimi. Il 24 marzo doveva esserci il suo esordio all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Cedric Spera. Ma il giovane sportivo potrà tornare a boxare? Ad oggi, nonostante i miglioramenti del pugile, non si hanno aggiornamenti a riguardo.