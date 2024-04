Daniela Bossi ci riprova. La candidata di Gente di Pero punta su sicurezza e salute

Cinque anni fa la corsa in solitaria per la conquista della poltrona di sindaco come candidata della lista civica Gente di Pero. Ora ci riprova, Daniela Bossi, ma questa volta non sarà da sola. Alle elezioni amministrative dell’8 e 9 maggio a Pero la 42enne sarà appoggiata dalla coalizione composta da Forza Italia, Udc, Psi, Italia Viva, Grande Nord e Lega Padana. Dopo giorni di indiscrezioni l’annuncio è arrivato sui social, "con orgoglio ed emozione ho accettato l’invito a mettere in campo le mie energie per il futuro del nostro territorio. Sono l’unica candidata sindaco che vive e lavora anche a Pero. Questo mi permette di conoscere bene le esigente dei miei concittadini".

Lungo il curriculum politico e amministrativo: inizia nel 2007 quando viene eletta come consigliere comunale di maggioranza nelle fila del Pd con il sindaco Luciano Maneggia. È stata anche segretaria di circolo. Dieci anni fa è stata rieletta nella coalizione del sindaco Maria Rosa Belotti ed è stata vicesindaco con deleghe al bilancio e lavori pubblici tra il 2014 e marzo 2019. Poi la spaccatura con il Pd e la scelta di rappresentare la lista Gente di Pero. Dal 2019 a oggi è stata consigliere d’opposizione. "Mi impegno a lavorare con onestà, trasparenza e dedizione, ascoltando le esigenze dei cittadini e cercando di trovare le migliori soluzioni per risolvere i problemi da anni irrisolti della nostra comunità, come per esempio quella della sicurezza, la qualità dell’aria che respiriamo, la salute dei cittadini che secondo noi passa attraverso rilancio del ruolo della farmacia comunale, dei medici di base e la realizzazione di una Rsa. Tra le priorità anche l’attenzione al commercio locale e alle attività imprenditoriali". La candidatura di Daniela Bossi e il simbolo della coalizione saranno presentate sabato 20 aprile alle 21 con un incontro pubblico al centro Greppi. Un’occasione per ascoltare anche le idee e richieste dei cittadino. "Ho al mio fianco una squadra appassionata che ha voglia di condividere con il paese idee e progetti innovativi. Donne e uomini con percorsi diversi hanno scelto di lavorare insieme mettendo a disposizione le proprie competenze per il bene dei cittadini. Credo che Pero possa essere posto migliore per tutti, ma solo se lavoriamo insieme".