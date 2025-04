"Una rivoluzione culturale contro solitudine e demenza"

"Una rivoluzione culturale" contro la solitudine, è la “cura Garattini“ per prevenire demenza senile e malattie. Al Portico, a Trezzo, tutto esaurito per l’incontro con il professore. Primo appuntamento di una serie organizzata da Asst Melegnano-Martesana per gli “over“. Il fondatore dell’Istituto di ricerca farmacologica Mario Negri non si è risparmiato e dopo aver affrontato i temi della cura ha risposto alle tante domande del pubblico. Ha parlato dei rischi di un sistema sanitario concentrato "soprattutto sulla risposta alla domanda di prestazioni", di iperconsumo di medicinali e visite e ha consigliato "buone abitudini di vita" che aiutano a invecchiare in salute. Nel mirino tutte le dipendenze, "dal fumo all’alcol, alla sedentarietà, all’alimentazione eccessiva e non equilibrata".

"Molti problemi si possono evitare – ha sottolineato il professore – non piovono dal cielo ma dipendono da noi, dal nostro stile di vita". L’obiettivo è "rimettere al centro la prevenzione, come pilastro di una buona sanità che si fa sul territorio e lascia alla ‘cura’ lo spazio, necessario ma residuale, per alleviare la sofferenza di chi vive patologie critiche che devono essere trattate in ospedale". Un richiamo forte anche alla necessità di reintrodurre nelle scuole una materia scomparsa dai programmi: educazione alla salute. "Con questo convegno apriamo una serie di iniziative che mettono al centro le persone anziane – spiega Roberta Labanca, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera – e rovesciamo un paradigma: sono risorse e non un problema. Puntiamo sui temi della prevenzione ai quali dobbiamo dedicare un interesse crescente". Una mano tesa ai Comuni e alle associazioni che operano con tenacia nella zona. Bar.Cal.