Dal farmacista all’industriale. Commercianti e aziende sul podio

Un premio per le eccellenze: le aziende che hanno portato il nome di Cormano nel mondo e i commercianti che creano valore sul territorio da mezzo secolo. L’Amministrazione ha consegnato i riconoscimenti l’altra sera al Bì. Tra le imprese, la prima a essere chiamata sul palco è stata la Cutting System, nata nel 1958 e oggi sul mercato internazionale come uno dei principali produttori europei di nastri in acciaio per fustelle e lame industriali. Premiata anche la Galvanelettronica, specializzata nel campo dei trattamenti galvanici professionali su parti metalliche.

"Un’azienda innovativa, che serve il mercato delle telecomunicazioni e microonde in ambito sia terrestre sia spaziale e che ha partecipato alla realizzazione di un satellite in Usa", hanno ricordato il sindaco Luigi Magistro e l’assessore Sergio Busico. Targa anche a Santin Ceramiche, Officina Calandi, realtà storica familiare cormanese, e a Bls group, produttore italiano di dispositivi di alta qualità per la protezione delle vie respiratorie. "Sono presenti da mezzo secolo e sono anche official partner di Yamaha. Durante la pandemia hanno sostenuto tutti i Comuni del Nord Milano con le loro mascherine".

Quattro gli esercenti che hanno ottenuto il "bollino" di eccellenza e longevità da parte dell’Amministrazione. Il dottor Giorgio Rivolta, seconda generazione dell’omonima farmacia aperta nel 1954, che ha saputo creare in questi anni eventi per i pazienti e anche una linea di prodotti personalizzata. Pietro Mastrototo, da 50 anni ambulante di pollame "che ha soddisfatto intere generazioni e non ha mai mancato un mercato del sabato", Ferdinando Perrone, parrucchiere pluridecennale "che in città ha svolto anche un ruolo anche sociale", e Cristian Camnasio del Daiquiri Cocktails Bar. "Da Brusuglio vende rum di qualità in tutto il mondo, è ingaggiato per masterclass, specializzato nel whiskey e in tutto il mondo dei distillati".

La.La.