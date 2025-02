Dai vaccini al divertimento

L’imprevisto non è mancato. Dopo l’asta milionaria del 18 dicembre 2019, con Generali che si aggiudica il Palazzo delle Scintille per 30,1 milioni di euro battendo Allianz in un derby tutto interno a CityLife – le due compagnie assicurative hanno due delle tre torri del quartiere nato dove c’era l’ex Fiera campionaria – ecco spuntare, appena un paio di mesi dopo, l’emergenza pandemia. Tutto bloccato. Altro che restyling per trasformare lo storico edificio in uno spazio per grandi eventi. Generali, in ogni caso, non ha lasciato vuota la struttura, ma l’ha messa a disposizione come Centro per i vaccini anti-Covid. Ma adesso il Palazzo delle Scintille, appena ribattezzato CityOval, torna al suo utilizzo originario: eventi e divertimento.