Dai bambini ai malati, sono i nonni la colonna portante del welfare

Vannelli*

Secondo le stime 12 milioni di italiani vestono la divisa da nonno: può sembrare un paradosso, ma il loro ruolo resta un caposaldo del modello di assistenza. Un’assistenza che si declina in diverse forme, come ad esempio quella in campo oncologico. Il rapporto “I numeri del cancro 2023”, stima almeno 395mila nuove diagnosi di tumore in Italia. Se fino a pochi anni fa il tumore era considerato una malattia età dipendente, due recenti studi hanno dimostrato un aumento nelle fasce sotto i 55 anni, probabilmente a causa dell’invecchiamento precoce legato a stili di vita non corretti: generazione X e millennials hanno un rischio maggiore di ammalarsi per 17 tipi di tumore, rispetto alle generazioni precedenti. Questo apre a scenari impensabili, fino a ora. In oncologia, uno dei pilastri dell’assistenza al cittadino affetto da tumore è il caregiver familiare. Leggendo il 13° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, scopriamo che nel 16% dei casi il caregiver familiare è rappresentato da un pensionato. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Senior Italia FederAnziani di qualche anno fa, le donne sono il 71% dei caregiver familiari e non deve quindi stupire se il 92,8 % delle nonne aiuta le famiglie dei figli, con 3 su 4 che accudiscono i nipoti; una ricerca condotta da Ipsos per conto della Fondazione ttorian, ha dimostrato che i nonni italiani sono i più attivi in Europa: il 44% è indipendente mentre la media UE non raggiunge il 30% e ben il 55% riesce a mettere da parte soldi per i propri familiari, sia che i figli vivano lontani e i nipoti siano ormai grandi. Da qui il paradosso dei nonni che finendo per sobbarcarsi il compito gravoso del caregiver, diventeranno loro malgrado il vero welfare sostitutivo.

*Direttore Chirurgia Generale

Ospedale Valduce Como