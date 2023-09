Dagli ascensori alla ristorazione

Sono due i recruiting day promossi da Afol Metropolitana per chi cerca lavoro. Il primo si tiene domani, dalle 15, all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone ed è dedicato agli appassionati di meccatronica, in possesso di un diploma o di un attestato come elettricista o meccatronico. Ospite dell’evento sarà l’azienda milanese Gilardoni Ascensori, che sta cercando persone da inserire e formare nel proprio staff e incontrerà i candidati per un primo colloquio attitudinale e motivazionale. Nella stessa giornata, inoltre, sarà possibile conoscere le tante opportunità professionali per aziende di Milano e dell’hinterland selezionate dai recruiter di Afol Metropolitana. Tra le figure ricercate, ascensoristi, manutentori elettromeccanici, addetti all’assemblaggio, tecnici elettrici ed elettronici, elettricisti e altri professionisti già formati e da formare. Per chi desidera lavorare nel mondo della ristorazione, l’appuntamento è per giovedì 28 settembre alle 10 nella sede Afolmet di via Soderini 24 a Milano con il recruiting Big Mamma. Il noto gruppo, che ha esportato la tradizionale cucina popolare italiana in Europa, sta selezionando oltre 30 figure professionali su Milano. Le figure ricercate sono camerieri, commis di sala, capo partita, commis chef, pasticciere, lavapiatti e magazziniere. Si propone, a seconda del ruolo, un contratto a tempo determinato trasformabile in tempo indeterminato o un contratto a tempo indeterminato, con orario full time di 40 ore dal lunedì alla domenica e 2 giorni consecutivi di riposo. In apertura dell’appuntamento, l’azienda si racconterà e presenterà i profili professionali ricercati, a cui seguirà un breve assessment di gruppo durante il quale sarà possibile fare domande, presentarsi e lasciare il proprio cv. Per informazioni: www.afolmet.it.