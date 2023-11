Da Tigotà al brico. Ecco chi assume

Sono diversi i recruiting day sul territorio per lavorare nella grande distribuzione. Si comincia venerdì 17 novembre con il recruiting day Arcaplanet che si tiene alle 10 a Garbagnate nella sede di Afol Metropolitana in via Milano 21. La nota catena di pet store cerca addetti vendita per i punti vendita di Milano e dell’hinterland milanese. La proposta contrattuale prevede un primo contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione, con orario full time di 40 ore settimanali su turni. Martedì 21 novembre si tiene a Paullo il job club organizzato da Afolmet in collaborazione con il Comune, dalle 16.30 in piazza della Libertà 3. Tigotà, catena di negozi specializzati in prodotti per la cosmesi, la cura della persona e la pulizia della casa, sarà ospite dell’evento e illustrerà l’attuale campagna di assunzione di nuovo personale. Mercoledì 22 novembre Afol Metropolitana e il Comune di Carugate ospiteranno Leroy Merlin, la multinazionale francese per gli amanti del fai da te e del bricolage. Durante l’appuntamento, che si terrà alla 14.30 nella sala consiliare di via XX Settembre 4, i responsabili delle risorse umane presenteranno le figure professionali ricercate per il punto vendita di Carugate e daranno consigli su come candidarsi. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti e su come candidarsi afolmet.it. Su afolmet.it è possibile consultare le offerte di lavoro, utilizzando come chiave di ricerca i filtri per centro per l’impiego, area professionale o area geografica. È possibile, inoltre, consultare le vacancies per lavorare nel settore della grande distribuzione e del retail o per le offerte proposte dalla rete Eures per trovare impiego in Europa. È possibile anche inviare il proprio cv per una candidatura spontanea e per entrare nella banca dati Afolmet.