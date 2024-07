Da Sesto Gallo a Borgolombardo. Partono i cantieri

Al via il cantiere per la realizzazione della strada che da Borgolombardo va a Sesto Gallo. Partiti i lavori per la realizzazione del primo lotto della strada che collegherà le frazioni con Civesio. Il lotto 2 sarà a carico di privati e subordinato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica. Verrà realizzata l’illuminazione pubblica, un’area parcheggio e si potrà finalmente valorizzare l’area che ospitava, fino al 2017, un impianto sportivo. Per realizzare il tracciato della strada si è reso necessario rimuovere le essenze infestanti che erano sorte spontaneamente. Al termine dei lavori saranno piantumati ben 50 alberi.

"Nei giorni scorsi, sono stato in cantiere insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Garbellini. Credo che il collegamento viario possa essere un momento di sviluppo anche per il recupero di Cascina Sesto Gallo e lo sviluppo dell’area di confine con San Donato, già oggetto di convenzione ai sensi del previgente Pgt - spiega il primo cittadino Marco Segala -. Si tratta di un intervento previsto nel programma elettorale e atteso da molti concittadini".

Un intervento, aveva annunciato il primo cittadino a a marzo dello scorso anno da 700mila euro in capo all’ente locale, per un primo lotto dell’opera, dal sottopasso Borsellino fino al corridoio della Campagnetta. Il tracciato sarà ampliato con un intervento, in capo a privati, che ne allungherebbe il percorso. Una iniziativa che aveva sollevato polemiche da quelli del “No” che ritenevano il collegamento un’opera che avrebbe interessato in parte il Parco agricolo Sud Milano, il cammino dei monaci e delle abbazie.

Mas.Sag.