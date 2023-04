Da Rita Levi Montalcini all’artista Frida Khalo: omaggio a 19 donne che hanno lasciato il segno

"Sarà la bellezza a salvare il mondo". Non hanno dubbi alunni e docenti della scuola media Fermi di Lainate protagonisti negli ultimi mesi di un progetto di riqualificazione di un lungo muro del cortile della scuola. Il muro di cinta era grigio e degradato, è stato trasformato in un’opera d’arte. Un murale per celebrare 19 donne che hanno fatto e fanno ancora la differenza, da Rita Levi Montalcini a Frida Khalo, donne che hanno reso il mondo più bello. Il murale è stato inaugurato nel weekend con una grande festa, alla presenza di alunni, professori, genitori, del sindaco Andrea Tagliaferro e dell’assessore alla scuola, Cecilia Scaldalai. "Le 19 figure femminili rappresentate nel murale sono donne che si sono distinte per aver cambiato con il loro operato la storia, la scienza, la letteratura, l’arte e lo sport – spiegano gli organizzatori – Ogni figura è stata scelta da una delle 19 classi che l’ha adottata a riferimento e modello. Il progetto è iniziato a marzo dello scorso anno in collaborazione con un’educatrice della cooperativa Serena Onlus, dopo il disegno grafico in scala sulla piattaforma Classroom e la proiezione dei disegni a carboncino sul muro, gli alunni selezionati e suddivisi in gruppi sono passati alla colorazione dei fondi e alla definizione dei particolari di ciascun personaggio. Nomi e professione delle donne rappresentate sono stati realizzati con gli stencil". Un lavoro di squadra realizzato insieme ad alcuni volontari di Ape Operosa Onlus.

Roberta Rampini