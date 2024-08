Da Peschiera a Locate Triulzi danni e disagi: quartieri sott’acqua, cartelli divelti, vie bloccate

L’ennesimo nubifragio si è abbattuto anche sul sud milanese. Ingenti i danni. A partire dalla zona di Linate, in viale dell’Aviazione, dove un albero è caduto bloccando la strada che porta a Peschiera in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è stato deviato verso la tangenziale est dove nel frattempo, a causa della forta pioggia, il traffico è andato in tilt. A San Giuliano la recinzione di un cantiere nei pressi dell’Ikea è stata abbattuta dal forte vento. Qui allagamenti lungo tutta la strada che porta dalla tangenziale all’abbazia. Via Pò allagata, a tratti impraticabile. E ancora danni a Locate Triulzi dove alcuni cartelloni stradali sono caduti sul tratto di Sp 164 che collega alla 412 della Val Tidone. Sul posto polizia locale e protezione civile che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per evitare incidenti. I grossi cartelloni avevano invaso la strada, poi liberata. Nella zona tra Sesto Ulteriano a San Giuliano Milanese il nubifragio, oltre ad aver provocato allagamenti, ovunque ha provocato il crollo del muro di cinta del cimitero.Ma un po’ in tutti i comuni del Sud Milano le forze dell’ordine e la protezione civile sono impegnate nel rilevare danni che in molti comuni sembrano davvero tanti. Black out in molti comuni del sud milanese con zone residenziali rimaste senza corrente anche per due ore.

Massimiliano Saggese