Da Novara a Milano: ecco la centrale Guidi : "Non vedo l’ora di dare il mio contributo"

Nuovo arrivo in casa Vero Volley Milano che ha completato la sua rivoluzione a livello di centrali. Dopo aver salutato Raphaela Folie, Dana Rettke e Sonia Candi, confermando solo Laura Heyrman, la società del Consorzio ha ingaggiato oltre a Anna Danesi e Hena Kurtagic anche Ludovica Guidi (nella foto).

La toscana, classe ’92, è reduce dalle esperienze con Savino del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, in cui in due anni è riuscita a conquistare rispettivamente CEV Cup e Challenge Cup. Dall’alto dei suoi 186 centimetri potrà dare una bella mano a muro in una stagione ricca di impegni, dalla Champions al campionato senza dimenticare il Mondiale per club. "Sono molto onorata di poter vestire una maglia così prestigiosa l’anno prossimo - le prime parole di Guidi -. Vero Volley è un club con grandissime ambizioni, la scorsa stagione ha lottato su più fronti, fino a una storica finale di Champions League". Non vedo l’ora di dare il mio contributo in una stagione che sarà lunga e intensa; l’obiettivo principale è giocare ogni competizione al meglio delle nostre possibilità". Andrea Gussoni