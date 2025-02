Dà fuoco ai cartoni e brucia la porta della chiesa

Ore 6.40 di ieri, siamo davanti alla chiesa di San Martino, in piazza Greco. Un passante nota il principio d’incendio e lo segnala immediatamente a un volontario della parrocchia. Quest’ultimo si avvicina al portone d’ingresso e nota le fiamme, innescate da alcuni cartoni ammonticchiati; accanto al piccolo rogo c’è un uomo, descritto come nordafricano, con giubbotto e pantaloni scuri. Il volontario cerca subito di spegnere le fiamme, per poi chiamare l’intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo, il presunto piromane si allontana, passando sotto la telecamera di un bar all’angolo con via Rota e poi sparendo in via De Marchi.

In pochi minuti, arrivano in piazza Greco anche gli agenti delle Volanti, ma dell’uomo che avrebbe appiccato le fiamme non c’è traccia: stando a quanto risulta, l’uomo sarebbe un senzatetto che passa le notti nella zona; i poliziotti del commissariato di zona, guidati dal dirigente Carmine Mele, sono sulle sue tracce, ed è molto probabile che le ricerche si concludano rapidamente. Per fortuna, la porta della chiesa non ha riportato gravi danni, anche grazie al tempestivo intervento del volontario: è annerita nella parte bassa.

Ancora da chiarire il motivo che ha spinto il clochard a dar fuoco ai cartoni: improbabile che l’abbia fatto per scaldarsi, anche perché ormai era quasi giorno.

N.P.